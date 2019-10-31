Скільки українські політики та зірки витрачають на навчання дітей: названо ціни

Президент Володимир Зеленський на навчання двох дітей витрачає близько 25 тисяч доларів, співачка Камалія – понад мільйон гривень, а Оля Полякова на освіту доньок грошей взагалі не витрачає.

Як повідомляється у сюжеті "ЖВЛ", дочки співачки Камалії Анабелла та Мірабелла у 2019 році почали навчатися у Міжнародній британській школі. Батько дітей розповів, що їхнє навчання коштує 25 тисяч доларів на рік (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

У своєму класі дівчата справжні зірки, адже і батьки, і вчителі знають, чиї вони доньки. Разом батьки зіркових дітей платять 50 тисяч доларів на рік, а це понад мільйон гривень.

Дочки співачки Полякової Марія та Аліса навчаються в одній з елітних київських гімназій з поглибленим вивчення іноземної мови. Оскільки школа є державною, співачка офіційно не витрачає гроші на навчання своїх дітей. А на позашкільне навчання артистка витрачає чималі гроші.

Ольга Полякова з доньками Hochu.ua

Так, старша донька Марія побувала влітку 2019 року у Греції в модельному таборі Алли Костромічової, а згодом вирушила до спортивного табору в Лос-Анджелесі (США) працювати над фігурою. На моделінг доньки Полякова витратила щонайменше 1500 доларів.

Діти Зеленського навчаються у престижній Новопечерській школі у Києві. Вартість такого навчання досягає 12 тисяч доларів на рік за одну дитину.

Сім'я президента Володимира Зеленського 24 канал

Дочка депутатки Юлії Клименко від партії "Голос" Софія навчається у французькому університеті Париж-Дофін. У Франції освіта безкоштовна, навіть для іноземців. За словами депутатки, Софія вступила самостійно і тепер вивчає у виші академічну математику.

Діти колишнього президента України Петра Порошенко, син Михайло та доньки Олександра та Євгенія, навчаються у Великобританії, де вартість освіти для всіх трьох на рік досягає 3 мільйонів гривень.

Так, Олександра здобуває економічну освіту в університетському коледжі Лондона, а Євгенія – спеціальність за напрямом "анімація" у лондонському університеті мистецтв. Про Михайла тільки відомо, що він вступив до столичного вишу.

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Син співачки Тіни Кароль також навчається у Великобританії. Артистка не зважає на критику і вважає, що навчання за кордоном – суттєвий внесок у його майбутнє.

"Він живе в українській сім'ї. У Великобританії навчився української мови", – додала Кароль.

Тіна Кароль із сином UkrMedia

Співачка Світлана Лобода взагалі не віддала свою старшу доньку до школи. Єва перебуває на домашньому навчанні. Причиною такого рішення став концертний графік артистки. Багато людей критикують Лободу за таке рішення, адже дівчинка позбавляється спілкування з іншими дітьми. Але співачка вважає, що таким чином її донька має найголовніше – безмежне спілкування з мамою.

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