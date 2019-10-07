Скільки шкіл в Україні не мають інтернету: міністр освіти назвала лякаючі цифри

Станом на 1 січня 2019 року, в Україні майже 700 шкіл не мали доступу до інтернету, а близько 9 тисяч навчальних закладів – мали менше 30 мегабіт.

Як повідомила міністр освіти Ганна Новосад в інтерв’ю "Радіо Свобода", на 2019 рік виділені кошти через субвенцію на підвищення якості освіти у розмірі 700 млн гривень на інтернетизацію.

"На жаль, ми мусимо констатувати, що з 700 мільйонів гривень на всю країну, які пішли, станом на 1 вересня, було використано аж 14. Кошти держава виділила, але на місцях є певна неспроможність чи неможливість ці кошти використати", – заявила Новосад.

За її словами, тепер підключенням інтернету в школах займатиметься не Міносвіти, а Міністерство діджиталізації.

Школярі Главком

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад запропонувала закрити школи, щоб підняти зарплати вчителям.

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