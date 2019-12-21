Вартість пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році складе від 138 до 150 гривень залежно від регіону.

Ціна проведенння одного пробного тестування різниться в регіональних центрах, тому що на вартість послуги впливають витрати, пов’язані з друком і комплектуванням тестових матеріалів, транспортні витрати, оплата праці працівникам, залученим до організації та проведення пробного оцінювання, йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Так, найдорожче пробне ЗНО у Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Київській, Черкаській, Чернігівській, Львівській, Волинській та Рівненській областях та місті Києві – 150 гривень.

У Херсонській, Миколаївській та в Криму – 145 гривень, у Донецькій та Луганській областях –144 гривні. 142 гривні українці заплатять у Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Закарпатській областях. У Харківській, Полтавській та Сумській областях – 141 гривню.

Найменше українці заплатять за пробне тестування у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях –138 гривень.

Зазначається, що реєстрація для участі в пробному ЗНО триватиме з 3 до 24 січня 2020 року.

Скільки коштуватиме пробне ЗНО-2020: названо ціни і регіони tvoemisto.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, що математика стане обов'язковим предметом на ЗНО з 2021 року.

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