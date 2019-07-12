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Скільки коштує пакет молока? У Британії перед вступом до вишу ставитимуть дивні запитання

1.1т Читати матеріал російською

Уряд Великобританії запустив державну програму для старшокласників, у рамках якої перевірятиметься їхня побутова готовність до студентського життя.

Серед тестових питань, на які повинні будуть відповісти 16-18-річні школярі, є такі: "Скільки коштує пакет молока?", "Як часто потрібно міняти постільну білизну?", "Чи зможете ви самостійно приготувати п'ять різних гарячих страв?", пише "Мел" із посиланням на The Telegraph.

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На основі отриманих відповідей для майбутніх студентів будуть влаштовувати спеціальні навчальні заняття. Їм розказуватимуть, як розпоряджатися грошима і найкомфортніше влаштувати автономний побут.

Програму схвалив міністр освіти Деміан Хайндс. Підготовку до вирішення побутових питань студентства він назвав важливою складовою здобування омріяної професії.

Навчання у Великобританії

Навчання у Великобританії

Eurabota.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярний виш України залишився без бюджетних місць.

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Місце
Великобританія
Тег
освіта
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