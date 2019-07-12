Скільки коштує пакет молока? У Британії перед вступом до вишу ставитимуть дивні запитання

Уряд Великобританії запустив державну програму для старшокласників, у рамках якої перевірятиметься їхня побутова готовність до студентського життя.

Серед тестових питань, на які повинні будуть відповісти 16-18-річні школярі, є такі: "Скільки коштує пакет молока?", "Як часто потрібно міняти постільну білизну?", "Чи зможете ви самостійно приготувати п'ять різних гарячих страв?", пише "Мел" із посиланням на The Telegraph.

На основі отриманих відповідей для майбутніх студентів будуть влаштовувати спеціальні навчальні заняття. Їм розказуватимуть, як розпоряджатися грошима і найкомфортніше влаштувати автономний побут.

Програму схвалив міністр освіти Деміан Хайндс. Підготовку до вирішення побутових питань студентства він назвав важливою складовою здобування омріяної професії.

Навчання у Великобританії Eurabota.ua

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