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Скільки коштує один студент в Україні: названо рекордні суми

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Найбільше в Україні витрачають на підготовку одного студента за держзамовленням у Льотній академії Національного авіаційного університету (ЛА НАУ) – 143 тис. грн на рік.

Цей показник перевищує середнє у країні значення вдвічі-втричі. Зазначається, що йдеться тільки про ВНЗ третього й четвертого рівнів акредитації, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

"Всього проаналізовано дані 167 закладів вищої освіти, в яких навчалося 340 тисяч студентів за держзамовленням. Аналіз показав, що підготовка фахівців вишами сконцентрована в п'яти регіонах: Києві та Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській областях. На них припадає 50% університетів, що отримують кошти з держбюджету", – сказано в повідомленні.

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Середні розрахункові витрати на підготовку одного студента у 2018 році становили 44,6 тисяч грн. Однак в окремих закладах цей показник перевищує середнє по країні значення в вдвічі-втричі. Наприклад:

  • Льотна академія Національного авіаційного університету (ЛА НАУ) – 143 тисяч грн;

  • Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету (ХІФ КНТЕУ) – 100 тисяч грн;

  • Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (КІПДМ ЛНАМ) – 83 тисяч грн;

  • Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ) – 77 тисяч грн;

  • Національний університет "Одеська морська академія" (НУ "ОМА") – 75 тисяч грн.

Скільки коштує один студент в Україні: названо рекордні суми

Скільки коштує один студент в Україні: названо рекордні суми

sts.sumy.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський запропонував дозволити студентам змінювати спеціальність під час навчання.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
освіта Міністерство фінансів університет Національний авіаційний університет
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Дудко Олег
Дудко Олег
Сколько стоит? А если по частям, на органы. Сразу видно, что не русские пишут.
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