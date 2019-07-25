Скільки доведеться заплатити за навчання у престижних вишах України: ціни за контракт

У престижних вишах України найдешевше вчитися на хіміків та біологів – від 20 тисяч гривень, а найдорожче – на мікробіологів з англійською мовою – понад 70 тисяч гривень.

Як пише Укрінформ, у 2019 році у ВНЗ України вступають понад 166 тисяч абітурієнтів, які подали понад 900 тисяч електронних заяв.

Традиційно найпопулярнішими спеціальностями серед вступників залишаються економіка, право, менеджмент, іноземні мови. Відповідно до цього попиту орієнтуються і виші у визначенні ціни – вона найбільше зростає саме за цими напрямами.

"Вчитися на спеціальності "Економіка" в "КНУ ім. Шевченка" цього року коштує 33 900 гривень (економіка підприємства), що, як не дивно, більше усього на 470 гривень, порівняно з 2018 роком, у "Могилянці" – 30 000 гривень на рік, що більше на 2 тисячі гривень, у КПІ – 30 600 гривень, що дорожче на 2 700 гривень, у "ЛНУ ім. Франка" (фінанси, банківська справа та страхування) – 17 027 гривень, що більше на 2 912 гривень, а у КНЕУ – 27 200 гривень, що більше на 2 700 гривень", – йдеться в повідомленні.

За спеціальністю "Право" у "Могилянській академії" можна навчатись за 50 000 грн, в КНУ Шевченка – за 53 300 грн, в КПІ – за 32 000 грн, в ЛНУ – за 29 878 грн, у КНЕУ – за 28 600 грн.

Вчитися за програмою "Математика" в "КНУ ім. Шевченка" коштує 33 900 гривень за рік, у КПІ – 15 000 гривень. За програмою "Хімія" у "Могилянці" – 20 000 гривень, у КНУ – 33 900 гривень. За програмою "Біологія" у "Могилянці" – 23 500 гривень, у КНУ – 23 900 гривень.

Престижне зараз стало навчання на вузьких біологічних спеціальностях – за програмами "Біохімія" та "Мікробіологія" з англійською мовою викладання у КНУ коштує рекордні 71 500 гривень за рік.

Навчання у вишах dzerkalo.media

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо топ-100 найпопулярніших вишів України у рамках вступної кампанії-2019.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся