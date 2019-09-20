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Скільки доведеться заплатити за дитячий садок в Україні та за кордоном

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Державні заклади в Україні безкоштовні, а за кордоном – повністю безкоштовного довготривалого дитсадка немає.

Дитсадки у Польщі безкоштовно лише пів дня. Після першої години треба платити по злотому або шість гривень за годину. За харчування окремо: 45 гривень на день, пише ТСН.

Франції ясла з чотирьох місяців платні: приблизно від 300 до 900 євро на місяць. Оплата залежить від достатку родини, а середня зарплата – чотири тисячі євро. З трьох років сади безкоштовне до 16.20. Приблизно у 150 євро у місяць обійдеться батькам їжа для дітей і додаткові платні години", – йдеться в повідомленні.

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За шведський дитсадок батьки платять 3% від своєї зарплати за першу дитину, 2% – за другу і 1% – за третю. Максимальний рівень місячного внеску не може перевищувати суму в приблизно 4 тисячі гривень, а це майже 150 євро. Безробітним держава, гарантує безкоштовне місце в садку.

У Данії державні садки досить дорогі. У середньому майже 9500 грн платять у комуну за садок. Це третина повної вартості, а решту сплачує держава. Якщо в родини низький дохід або його немає, за садок повністю оплатить комуна. За другу і третю дитину існують знижки. Додаткових коштів тут не збирають.

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Найдоступніші дитячі садочки в Кореї: менше ніж півтори тисячі гривень на місяць. Іноземцям за державний корейський садочок доведеться викласти до 10 тисяч гривень на місяць.

В Україні державні садки безкоштовні до сьомої години вечора. Плата за харчування – приблизно 500 грн у місяць. Плюс додатково від тисячі до трьох батьківських зборів – це канцелярія, ремонт, подарунки, які водночас добровільні. Приватні садки обійдуться як державні європейські – у середньому від п'яти до 20 тисяч гривень на місяць.

Дитсадки

Дитсадки

Намисто

Як розповідав OBOZREVATEL, стало відомо скільки дітей в Україні не можуть відвідувати дитсадок через дефіцит місць.

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Тема
дошкільний період
Теги
дитячий садок діти
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