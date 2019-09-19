Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Скільки дітей не можуть відвідувати дитсадок через дефіцит місць: названо шокуючі цифри

338 Читати матеріал російською

В Україні 34 тисячі дітей в містах і селах не мають можливості відвідувати дитячий садок через відсутність вільних місць.

Про це розповіла міністерка освіти Ганна Новосад під час зустрічі з уповноваженим президента України з прав дитини Миколою Кулебою. За її словами, пріоритетом для міністерства стане питання розвитку дошкільної освіти, зокрема доступу дітей до дошкільних закладів.

Кулеба зазначив, що вкладання коштів у ранній розвиток дитини – це інвестиції в майбутнє.

Новини
Новосад назвала три ключові завдання на посаді міністра освіти України

"Дошкільна освіта має відповідати потребам дитини та забезпечувати дотримання її найкращих інтересів", – наголосив Кулеба.

Також Новосад наголосила, що реформування української школи з урахуванням найкращих вітчизняних і міжнародних практик буде продовжуватись.

Дитсадок

Дитсадок

Погляд

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерка освіти України представила свою команду.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "дошкільний період" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
дошкільний період
Особи
Ганна Новосад Микола Кулеба
Місце
Україна
Теги
дитячий садок діти Міністерство освіти України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані