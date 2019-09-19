Скільки дітей не можуть відвідувати дитсадок через дефіцит місць: названо шокуючі цифри

В Україні 34 тисячі дітей в містах і селах не мають можливості відвідувати дитячий садок через відсутність вільних місць.

Про це розповіла міністерка освіти Ганна Новосад під час зустрічі з уповноваженим президента України з прав дитини Миколою Кулебою. За її словами, пріоритетом для міністерства стане питання розвитку дошкільної освіти, зокрема доступу дітей до дошкільних закладів.

Кулеба зазначив, що вкладання коштів у ранній розвиток дитини – це інвестиції в майбутнє.

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"Дошкільна освіта має відповідати потребам дитини та забезпечувати дотримання її найкращих інтересів", – наголосив Кулеба.

Також Новосад наголосила, що реформування української школи з урахуванням найкращих вітчизняних і міжнародних практик буде продовжуватись.

Дитсадок Погляд

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерка освіти України представила свою команду.

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