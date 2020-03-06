Скільки батьків мають серед власних дітей улюбленців: проведено дослідження

Дослідницька компанія YouGov провела опитування серед британців і виявилось, що в кожних десятих батьків серед інших дітей є особливо улюблений.

Участь в дослідження взяло 6 240 людей. Так, найчастіше улюбленцями стають наймолодші в сім'ї. Про це зізналися більше половини респондентів (53%), пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Daily Mail.

Чверть опитаних (25%) говорили, що для них улюбленцем є старша дитина, а ще 18% заявили, що відчувають особливу любов до середньої дитини. У гендерному порівнянні 51% британців відповів, що найулюбленішими для них є дівчатка.

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"Коли респондентів запитали, чи були фаворити у їх власних батьків, третина сказала "так", уточнивши при цьому, що це були не вони самі, а їх брати і сестри. Крім цього, 35% респондентів зізналися, що такий розподіл мав хворобливі наслідки, а 56% сказали, що такого зв'язку не спостерігали", – йдеться в повідомленні.

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