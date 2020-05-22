Скелет людини: будова

Всі кістки в організмі людини разом називаються скелетною системою. Вона забезпечує міцність нашому тілу.

В організмі людини 206 кісток. Кожна кістка має свою функцію. Деякі захищають більш м’які та тендітні частини тіла. Наприклад, череп захищає мозок, а грудна клітка – серце і легені. Кістки на ногах і руках допомагають рухатись, забезпечуючи підтримку м'язів.

Скелетна система складається не тільки з кісток. Сюди також входять сухожилля, зв’язки та хрящі. Сухожилля прикріплюють наші кістки до м’язів, щоб ми могли рухатися. Зв’язки прикріплюють кістки до інших кісток. Детальніше про сухожилля та зв’язки читайте в підручнику з біології за 8 клас Т.І. Базанової.

З чого складається кістка

Близько 70 відсотків ваших кісток – це не жива тканина, а тверді мінерали, такі як кальцій. Зверху кістки вкриті окістям. Це сполучнотканинна пластинка, що бере участь в рості та регенерації кістки.

У центрі кісток знаходиться м’яка речовина, яка заповнена жовтим кістковим мозком. Головки кістки утворені губчастою речовиною з пластинками, між якими розташований червоний кістковий мозок.

Стінки кістки побудовані з компактної речовини, структурною одиницею якої є остеони. Між ними міститься зміцнююча неорганічна речовина. Остеони складаються з центрального каналу і системи кісткових пластинок.

Всередині кістка має тіло або діафіз, потовщення на кінцях – головки або епіфізи. Між тілом і головкою йде пластинка росту або метафіз.

Які кістки є в людини

Кістки в голові:

Черепні кістки: лобова, тім'яна (2), скронева (2), потилична, клиноподібна, решітчаста.

Лицьові кістки: нижньощелепна, верхньощелепна (2), піднебінна (2), вилична (2), носова (2), слізна (2), леміш, нижня носова раковина (2).

Вушні кістки: молоточок (2), коваделко (2), стремінце (2)

Кістки горла: під’язикова.

Кістки нижче голови:

Плечові кістки: лопатка (2), ключиця (2).

Кістки грудної клітки: грудна (1), ребра (2 х 12)

Кістки хребетного стовпця (24): шийні хребці (7), грудні хребці (12), поперекові хребці (5).

Кістки верхньої руки: плечова кістка (2).

Кістки передпліччя (4): променева (2), ліктьова (2).

Кістки зап'ястя: човноподібна (2), півмісяцева (2), триграннна (2), горохоподібна (2), велика трапецієподібна (2), мала трапецієподібна (2), головчата (2), гачкувата (2).

Кістки долоні: п’ясні (5 х 2).

Кістки на пальцях: проксимальні фаланги (5 х 2), проміжні фаланги (4 х 2), дистальні фаланги (5 х 2).

Кістки таза: крижова, куприк, тазова (2).

Кістки ноги: стегнова (2), надколінник (2), великогомілкова (2), малогомілкова (2).

Кістки стопи:

Кістки передплесна: надп’яткова кістка (2), п’яткова (2), кубоподібна (2), човноподібна (2), клиноподібна (3 х 2).

Кістки плесна: проксимальні (5 х 2), проміжні (4 х 2), дистальні (5 х 2).

Щоб більше дізнатися про функцію кожної кістки, читайте підручник з біології за 8 клас К.Н. Задорожнього.

Будова скелету людини Вікіпедія

Що таке кістковий мозок

Кістковий мозок – найважливіший орган кровотворної системи, який створює нові клітини крові.

Існує два типи кісткового мозку: жовтий і червоний. Жовтий – це переважно жирові клітини. Червоний важливий, тому що саме тут наш організм виробляє еритроцити. Коли ми народжуємось, усі наші кістки мають червоний мозок. Коли ми вже дорослі, приблизно половина наших кісток має червоний мозок.

Що таке суглоби

Наші кістки збираються разом і з'єднуються в спеціальних місцях – суглобах. Коліна і лікті людини – це суглоби.

Багато суглобів мають великий діапазон руху – плече або стегно. Суглоби мають гладкий, міцний матеріал, який називають хрящем. Хрящ разом з рідиною дозволяє кісткам плавно протиратись одна одній і не зношуватися.

Як заживають зламані кістки

Тіло людини може самостійно лікувати зламані кістки. Звичайно, лікар допоможе в цьому, переконавшись, що кістка гоїться прямо і правильно за допомогою гіпсу або слінгу.

Зламана кістка заживе поетапно. Коли вона вперше розіб'ється, навколо неї буде кров. Вона утворить своєрідний струп над зруйнованими частинами.

Далі, більш жорстка тканина почне рости над зламаною зоною, що називається колагеном. Колаген разом з хрящами змастить зазор між двома сторонами розриву. Цей міст буде продовжувати трансформуватися і твердіти, поки кістка не заживе.

Часто процес заживлення кісток може зайняти місяці. Хоча кістка гоїться, вона не може переносити напругу нормальної кістки, тому люди використовують милі, щоб зняти тиск з кістки, поки вона заживає.

Скелет людини www.meme-arsenal.com

Цікаві факти про кістки:

Найменші кістки – у вусі.

Хоча кістки людини перестають рости близько 20 років, вони постійно відновлюють нові кісткові клітини.

Хребет складається з 33 кісток.

Червоний кістковий мозок може виробляти близько 5 мільярдів еритроцитів щодня.

Дуже мало речовин, створених людиною, можуть наблизитися до легкості та міцності кісток.

Якщо вашому організму не вистачає кальцію, він бере його з кісток, роблячи їх слабкішими.

Отже, ви мали змогу дізнатися про скелет людини. Якщо у вас є робочий зошит з біології, ви зможете швидко розв’язати всі завдання за допомогою ГДЗ з біології за 8 клас К.М. Задорожнього.