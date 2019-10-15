Скасування доплат і надбавок: вчителі забили на сполох через ідею нардепів

Народні депутати з фракції "Голос" задумали збільшити робочий час педагогічного працівника до 40 годин на тиждень, а також скасувати доплати вчителям.

Відповідні пропозиції внесені до законопроєкту "Про повну загальну середню освіту" для розгляду його у другому читанні, пише ЦК Профспілки працівників освіти і науки

"Величезну тривогу викликають наміри окремих народних депутатів України: Совсун І.Р., Піпа Н.Р., Вакарчук С.І., Васильченко Г.І., Лозинський Р.М., Василенко Л.В., Цабаль В.В., Осадчук А.П., Юрчишин Я.Р., Рахманін С.І., Устінова О.Ю., Стефанишина О.А., Клименко Ю.Л., які у своїх пропозиціях пропонують (поправка 228) у статті 24 законопроєкту встановити норму, що робочий час педагогічного працівника для виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи складає 40 годин на тиждень", – йдеться у повідомленні.

У профспілці заявили, що це суперечить статті 22 Конституції України, статті 51 Кодексу законів про працю України, Законам "Про освіту", "Про загальну середню освіту", а в майбутньому погіршить умови праці вчителів.

Вчитель multiurok.ru

Також члени фракції "Голос" запропонували скасувати доплати вчителям за класне керівництво, перевірку навчальних робіт, завідування навчальними майстернями, кабінетами, спортивними залами, за обслуговування комп'ютерної техніки та за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів, завідування бібліотеками, роботу з бібліотечним фондом підручників, підвищення ставки заробітної плати за педагогічне звання "старший учитель".

"Глибоке занепокоєння викликають також пропозиції щодо заборони спрямування освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників гімназій, загальна кількість учнів у яких становить менше 50 осіб; ліцеїв, заснованих сільськими, селищними, міськими (міст із населенням менше 50 тисяч) радами; ліцеїв, загальна кількість учнів 10-12 класів в яких становить менше 300 осіб. Здійснюватиметься оплата праці педагогічних працівників таких закладів освіти виключно за рахунок коштів їхніх засновників", – наголосили у профспілці.

Вчитель Кордон

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