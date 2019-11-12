"Скасували таблицю множення!" Ексрегіоналка видала новий фейк про школи в Україні

Скандальна ексрегіоналка Олена Бондаренко, виступаючи на російському телебаченні, знову відзначилася фейком про українську середню освіту.

На передачі "Вечір із Володимиром Соловйовим" телеканалу "Россия 1" вона заявила, що в Україні нібито навмисне "отуплюють" дітей, починаючи з молодших класів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олена Бондаренко Скріншот відео

"Освіта! Значно знизили вимоги до дитини, що йде до школи. Можна вже не вміти читати, навіщо?! Раніше це вимагали, раніше тестували дитину при входженні у перший клас – зараз це не треба. Зараз не ставлять оцінки вже навіть у другому класі! Зараз зняли вимогу щодо необхідності запам'ятовувати таблицю множення до четвертого класу! Навіщо?!" – похвалилася бурхливою фантазією колаборантка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська журналістка Яніна Соколова яскраво розгромила фейк поплічниці окупантів Бондаренко. Виступаючи на російському телебаченні, та заявила, що в Україні нібито скасували для старшокласників такі предмети, як алгебра, геометрія, фізика, хімія, біологія, географія та астрономія.

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