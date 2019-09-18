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Скандальний мер Харкова попався на "підкупі" студентів

1.5т Читати матеріал російською

Мер Харкова Геннадій Кернес намагався "підкупити" студентів університету імені В.Каразіна блокнотами із передвиборчим слоганом.

На обкладинці блокноту зображений телефон з фотографією очільника міста ніби зі сторінки в Instagram, пише Depo.Харків.

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"Відповідні "Харківські студентські блокноти 2019/2020" роздали до початку нового навчального року. Крім цього, в нотатнику є передвиборчий слоган Кернеса "Любити Харків, працювати для людей", – йдеться в повідомленні.

У блокноті також наявні кілька зображень мера, його звернення до студентів, інформація про участь Харкова в Асоціації міст-лауреатів Призу Європи, а також довідка про нагороду Ради Європи.

Агіт-блокноти

Агіт-блокноти

Depo.Харків

Агіт-блокноти

Агіт-блокноти

Depo.Харків

Агіт-блокноти

Агіт-блокноти

Depo.Харків

Агіт-блокноти

Агіт-блокноти

Depo.Харків

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Особа
Геннадій Кернес
Місце
Україна Харків
Тег
скандал в вузі
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