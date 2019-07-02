Зірки БДСМ-вечірки в школі Росії зняли новий кліп

Випускники школи №74 у Владивостоці (Російська Федерація), які нещодавно влаштували БДСМ-флешмоб, записали нове відео. Колишні учні в кліпі вирішили показати, які вони є насправді.

Відео розпочинається з підбірки випусків новин федеральних телеканалів, в яких розповідається про скандальну БДСМ-вечірку, передає Lenta.ru (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Потім події переносять на рік вперед – випускники вирішили повернутися в школу, однак їх не пустили, так як вони вже закінчили навчання. Відеоролик закінчується фрагментом запису з офіційного сайту управління МДВ Росії по Приморському краю. У ньому йдеться, що всіх учасників БДСМ-флешмобу і їх батьків встановили", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що випускники, з відсилкою на попереднє скандальне відео, з'явились і на локації з гаражами з кольоровим димом.

Одна зі співробітниць школи пояснила, оскільки учасники відео вже не є їхніми учнями, то керівництво закладу нічого не може вдіяти з цього приводу.

Скандальні випускники з Владивостока записали нове відео Скріншот відео

Скандальні випускники з Владивостока записали нове відео Скріншот відео

Скандальні випускники з Владивостока записали нове відео Скріншот відео

Скандальні випускники з Владивостока записали нове відео Комсомольска правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські школярки записали вражаючу пісню про булінг.

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