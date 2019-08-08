Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Скандал з фальшивими дипломами на Луганщині отримав фінал: що відомо

386 Читати матеріал російською

Проблема випускників "Лисичанського медичного коледжу" (Луганська область), яким раніше видали фальшиві дипломи, вирішена. Їм видадуть справжні дипломи.

Про це повідомив на Facebook-сторінці представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський. За його словами, права випускників захищено, і вони вдячні за оперативність та небайдужість до проблеми.

Новини
"Це афера!" Одіозна ексректорка університету Богомольця розкритикувала тест IFOM

"Пам'ятайте ситуацію з видачею недійсних дипломів випускникам "Лисичанського медичного коледжу"? Проблему вирішено. Дипломи видаються, винних осіб притягнуто до кримінальної відповідальності, справа на контролі в прокуратурі Луганської області", – написав Лисянський.

Нагадаємо, випускникам видали дипломи без реєстраційної серії і номера. У документах були помилки в прізвищах, через це вони не могли вступити до вишів, а роботодавці відмовляли в прийнятті на роботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція розслідувала справу про фіктивне навчання іноземних студентів на базі Дніпропетровської медакадемії.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Павло Лисянський
Місце
Україна Луганськ
Теги
скандал в вузі освіта
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані