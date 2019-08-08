Скандал з фальшивими дипломами на Луганщині отримав фінал: що відомо

Проблема випускників "Лисичанського медичного коледжу" (Луганська область), яким раніше видали фальшиві дипломи, вирішена. Їм видадуть справжні дипломи.

Про це повідомив на Facebook-сторінці представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський. За його словами, права випускників захищено, і вони вдячні за оперативність та небайдужість до проблеми.

"Пам'ятайте ситуацію з видачею недійсних дипломів випускникам "Лисичанського медичного коледжу"? Проблему вирішено. Дипломи видаються, винних осіб притягнуто до кримінальної відповідальності, справа на контролі в прокуратурі Луганської області", – написав Лисянський.

Нагадаємо, випускникам видали дипломи без реєстраційної серії і номера. У документах були помилки в прізвищах, через це вони не могли вступити до вишів, а роботодавці відмовляли в прийнятті на роботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція розслідувала справу про фіктивне навчання іноземних студентів на базі Дніпропетровської медакадемії.

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