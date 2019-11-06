Скандал навколо російськомовних підручників у музичній школі Києва отримав фінал

У музичній школі №7 ім. І.Шамо міста Києва, де нещодавно трапився скандал через російськомовні підручники, замінили навчальні книги на україномовні.

Про це повідомили у Facebook-спільноті "Україномовна освіта". Зазначається, що в управління культури Солом’янської РДА була скерована скарга, бо частина занять проходила російською мовою, пише OBOZREVATEL.

"За результатами розгляду, директор школи Ярухіна та викладач сольфеджіо Дерев’янко отримали попередження через порушення законодавства у частині використання української мови в освітньому процесі", – йдеться в повідомленні.

Батьки учнів музичної школи розповіли, що зараз всі російськомовні підручники вже замінили, кошти за них повернули, а всі заняття в закладі проходять лише українською мовою.

Скандал навколо російських підручників у школі Києва отримав фінал

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, дитсадок на Львівщині потрапив у скандал через пропаганду "русского міра".

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