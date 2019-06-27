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У Чернігові школяреві з інвалідністю заборонили танцювати на випускному: з'явилися нові деталі

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Скандал у чернігівській школі через заборону хлопцю з інвалідністю виступати на випускному набув широкого розголосу. Натомість вчителі виправдовуються і звинувачують ученицю, яка запропонувала танець.

Про це повідомляє ВВС News Україна. Як зазначається, Єва Шевчук і Даниїл Гірчук – професійні спортсмени, які танцюють разом уже три роки. Пара часто займала призові місця на всеукраїнських і міжнародних чемпіонатах (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Коли Єва розповіла класному керівнику про бажання виступити на святковому концерті, то почула у відповідь: "Це буде нудно".

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"Я не очікував такого від колективу школи, від викладачів, які навчають дітей. Перші емоції? Чесно – хотілося прийти подивитися в очі ось цим усім викладачам і поговорити з ними", – сказав Даниїл.

Його мама, Ірина Гірчук, переконана, що особа з інвалідністю – єдина причина заборони виступати на випускному вечорі.

"Казали, що це ж свято, а він на візочку… І що це зіпсує загальну картинку красивого свята", – розповіла жінка.

Єва та Даниїл із тренером

Єва та Даниїл із тренером

ВВС News Україна

Коли інформація про те, що хлопця з інвалідністю не хочуть бачити на випускному одного з навчальних закладів Чернігова, набула розголосу, педагоги почали коментувати ситуацію. Класний керівник Єви Вікторія Ліхута казала, що затвердження номерів – у компетенції заступника директора.

"Моя відповідь не сподобалася Єві. Вона почала говорити емоційно до мене... Я не коментувала, що це дитятко з інвалідністю, що це номер якогось не такого рівня. У мене взагалі це слово не звучало", – пояснила ситуацію вчителька.

А заступник директора Світлана Редчиць заявила, що причина заборони полягає в техніці безпеки.

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"Це дуже відповідально, коли така дитина виступає. А коли ми говорили за рівень, то я відповіла, що в колегіумі він високий. Ми завжди відбираємо номери, які відповідають стандартам. Тому потрібно прорахувати – щоб звук був, техніка працювала, знати чи підійде формат музики. Може так статися, що запис не піде, а ми чомусь будемо винні", – сказала Редчиць.

Один із наслідків скандалу – від Єви відвернулися її однокласники.

"Коли я вже прийшла додому, то дізналася, що вже гидоту в інтернеті пишуть про мене. І ще недавно з'ясувалося, що у них існувала окрема розмова без моєї участі, де вони теж обговорювали мене, мого партнера й те, як би помститися мені на випускному. Наприклад, облити вином тощо", – розповіла дівчина.

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Батьки Єви навіть заговорили про звільнення вчительки, проте однокласники учениці просили цього не робити.

"Ми просимо вибачення у Єви, якщо щось було сказано не так, і якщо якісь наші дії її образили. Для нас це також було потрясіння, тому ми теж хочемо вибачитись за нашу емоційність. Сподіваємося, що це допоможе вирішенню конфлікту, і Вікторія Вікторівна залишиться на посаді", – заявили випускники школи під час зустрічі батьків із керівництвом колегіуму.

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Проте Єва розповідає, що цькування з боку однокласників продовжується, а батьки бояться відпускати її кудись саму.

У Чернігівському колегіумі повідомили, що танцювальний номер Єви та Даниїла включать у сценарій, але після всіх суперечок діти самі відмовилися виступати. Натомість свій танок покажуть на концерті в 15-му ліцеї – там, де навчається Даниїл.

На своєму випускному Єва планує тільки забрати атестат, а святкувати з однокласниками не хоче.

Єва та Даниїл із тренером

Єва та Даниїл із тренером

ВВС News Україна

Єва та Даниїл із тренером

Єва та Даниїл із тренером

ВВС News Україна

Даниїл Гірчук

Даниїл Гірчук

ВВС News Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російській школі розгорівся скандал через святковий торт для випускників із фігурками, схожими на надгробки.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
УкраїнаЧернігів
Теги
конфлікт в школідітишкола
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