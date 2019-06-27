У Чернігові школяреві з інвалідністю заборонили танцювати на випускному: з'явилися нові деталі

Скандал у чернігівській школі через заборону хлопцю з інвалідністю виступати на випускному набув широкого розголосу. Натомість вчителі виправдовуються і звинувачують ученицю, яка запропонувала танець.

Про це повідомляє ВВС News Україна. Як зазначається, Єва Шевчук і Даниїл Гірчук – професійні спортсмени, які танцюють разом уже три роки. Пара часто займала призові місця на всеукраїнських і міжнародних чемпіонатах (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Коли Єва розповіла класному керівнику про бажання виступити на святковому концерті, то почула у відповідь: "Це буде нудно".

"Я не очікував такого від колективу школи, від викладачів, які навчають дітей. Перші емоції? Чесно – хотілося прийти подивитися в очі ось цим усім викладачам і поговорити з ними", – сказав Даниїл.

Його мама, Ірина Гірчук, переконана, що особа з інвалідністю – єдина причина заборони виступати на випускному вечорі.

"Казали, що це ж свято, а він на візочку… І що це зіпсує загальну картинку красивого свята", – розповіла жінка.

Єва та Даниїл із тренером ВВС News Україна

Коли інформація про те, що хлопця з інвалідністю не хочуть бачити на випускному одного з навчальних закладів Чернігова, набула розголосу, педагоги почали коментувати ситуацію. Класний керівник Єви Вікторія Ліхута казала, що затвердження номерів – у компетенції заступника директора.

"Моя відповідь не сподобалася Єві. Вона почала говорити емоційно до мене... Я не коментувала, що це дитятко з інвалідністю, що це номер якогось не такого рівня. У мене взагалі це слово не звучало", – пояснила ситуацію вчителька.

А заступник директора Світлана Редчиць заявила, що причина заборони полягає в техніці безпеки.

"Це дуже відповідально, коли така дитина виступає. А коли ми говорили за рівень, то я відповіла, що в колегіумі він високий. Ми завжди відбираємо номери, які відповідають стандартам. Тому потрібно прорахувати – щоб звук був, техніка працювала, знати чи підійде формат музики. Може так статися, що запис не піде, а ми чомусь будемо винні", – сказала Редчиць.

Один із наслідків скандалу – від Єви відвернулися її однокласники.

"Коли я вже прийшла додому, то дізналася, що вже гидоту в інтернеті пишуть про мене. І ще недавно з'ясувалося, що у них існувала окрема розмова без моєї участі, де вони теж обговорювали мене, мого партнера й те, як би помститися мені на випускному. Наприклад, облити вином тощо", – розповіла дівчина.

Батьки Єви навіть заговорили про звільнення вчительки, проте однокласники учениці просили цього не робити.

"Ми просимо вибачення у Єви, якщо щось було сказано не так, і якщо якісь наші дії її образили. Для нас це також було потрясіння, тому ми теж хочемо вибачитись за нашу емоційність. Сподіваємося, що це допоможе вирішенню конфлікту, і Вікторія Вікторівна залишиться на посаді", – заявили випускники школи під час зустрічі батьків із керівництвом колегіуму.

Проте Єва розповідає, що цькування з боку однокласників продовжується, а батьки бояться відпускати її кудись саму.

У Чернігівському колегіумі повідомили, що танцювальний номер Єви та Даниїла включать у сценарій, але після всіх суперечок діти самі відмовилися виступати. Натомість свій танок покажуть на концерті в 15-му ліцеї – там, де навчається Даниїл.

На своєму випускному Єва планує тільки забрати атестат, а святкувати з однокласниками не хоче.

Єва та Даниїл із тренером ВВС News Україна

Єва та Даниїл із тренером ВВС News Україна

Даниїл Гірчук ВВС News Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російській школі розгорівся скандал через святковий торт для випускників із фігурками, схожими на надгробки.

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