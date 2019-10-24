Скандал через заборговані зарплати житомирським вчителям отримав фінал

Кабінет міністрів виділив 5,4 млн грн для виплати боргів вчителям, які нещодавно влаштували страйк на автодорозі "Київ-Ковель" через проблеми із зарплатами.

Йдеться про педагогів Лугинської територіальної громади. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Зазначається, що проблеми із зарплатами вчителі почали відчувати з лютого 2019 року. З другого півріччя року виплати припинилися зовсім.

"Дякую усім за небайдужу позицію щодо вирішення питання освітян у Лугинській ОТГ. Кабінетом міністрів України було прийнято рішення виділити 5,48 млн грн для виплати заборгованості вчителям", – наголосив Бунечко.

Вчителі перекрили дорогу Facebook Віталій Бунечко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Проте міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не піднімуть.

Згодом керівниця МОН запропонувала закрити школи і підняти зарплати.

Освітній комітет Верховної Ради надав пропозицію бюджетному комітету збільшити на 5,1 млрд грн видатків на підвищення оплати праці педагогів. Додаткові гроші мали скеровуватися на підвищення зарплатні найменш захищеним категоріям педагогічних працівників. Проте пропозиції були відхилені.

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