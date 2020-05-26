Система органів тіла людини: цікаві факти

Орган – це група тканин у живому організмі, яка має специфічну форму та функцію. Це частина тіла, яка має певну будову та займає певне положення.

Усі складні живі організми мають деякі види органів. Навіть у рослин є три основні системи органів: коріння, стебла та листя. Дізнатися більше про основні структури рослин ви зможете більше в підручнику з біології за 6 клас І.Ю. Костікова.

Системи органів

Органи згруповані в системи.У більшості тварин є десять основних систем органів. В людини існують такі системи:

Нервова. Відповідає за перенесення повідомлень від мозку до різних частин тіла. Включає мозок, спинний мозок та нерви.

Дихальна. Відповідає за дихання. Завдяки дихальній системі передається кисень у кров і виводиться вуглекислий газ. Включає легені, гортань та дихальні шляхи.

Серцево-судинна або кровоносна. Переносить кров по всьому тілу, щоб допомогти доставити поживні речовини до інших органів. Включає серце, кров і судини.

Травна. Переробляє їжу в речовини, які різні частини тіла можуть використовувати для отримання енергії та поживних речовин. До травної системи належать шлунок, жовчний міхур, кишечник, печінка та підшлункова залоза.

Ендокринна. Використовує гормони для регулювання багатьох функцій у всьому тілі, таких як ріст, настрій, обмін речовин та розмноження. До основних органів ендокринної системи належать гіпофіз, щитовидна та надниркова залози.

Видільна. Допомагає організму позбутися від їжі та токсинів, які йому не потрібні. До неї належать нирки та сечовий міхур.

Система покривів тіла. Захищає організм від зовнішніх шкідливих впливів. Забезпечує контакти з навколишнім середовищем. Вона включає шкіру, слизові оболонки, волосся і нігті.

Статева. Включає всі органи, необхідні для розмноження. На відміну від решти систем, статева відрізняється у чоловіків і жінок.

Опорно-рухова. Забезпечує підтримку та захист для решти органів. Складається з кісток, зв’язок, сухожиль, м’язів і хрящів.

Сенсорна. Забезпечує сприймання, аналіз і переробку інформації про зміни навколишнього середовища. Сюди входить зір, дотик, нюх, смак, слух.

Органи людини Riara.com.ua

Основні органи в організмі людини

В організмі людини є велика кількість органів, які якимось чином працюють разом, щоб зберегти нас в живих.

Далі наводимо перелік та короткий опис кількох основних органів.

Мозок. Тут ми думаємо, відчуваємо емоції, приймаємо рішення та контролюємо іншу частину тіла. Мозок захищений товстим черепом і рідиною.

Легені. Це основні органи, які вводять в наш кровотік потрібний кисень.

Печінка. Допомагає розщеплювати їжу при перетравленні, позбавляє наш організм токсинів.

Шлунок. Затримує їжу, коли ми вперше їмо її і виділяє ферменти, які допомагають розщеплювати її, перш ніж вона потрапляє в тонкий кишечник.

Нирки. Допомагають утримувати наше тіло в чистоті від токсинів та інших відходів. Без них кров швидко б отруїлася.

Серце. Вважається багатьма центром життя. Допомагає зберегти серце і решту органів та тіло здоровими.

Шкіра. Шкіра охоплює все наше тіло. Вона також надає зворотній зв'язок мозку через відчуття дотику.

Цікаві факти про органи:

Деякі органи називаються порожнистими, оскільки у них порожня трубка або мішечок. Прикладами є шлунок, кишечник та серце.

Око – це орган, який зазвичай вважається частиною нервової системи.

Тонка кишка насправді набагато довша, ніж товста кишка.

Деякі вчені кажуть, що печінка виконує 500 різних функцій.

Якщо у вашому підручнику не розповіли про якусь систему органів, ви можете знайти інший в розділі Підручники з біології за 8 клас.

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