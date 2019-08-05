Сінгапур відмовився від стандартного тестування для школярів: що відомо

У Сінгапурі школярам більше не потрібно буде складати іспити. Протягом багатьох років сінгапурські учні початкових і середніх шкіл оцінювались згідно їх стандартизованих тестових балів.

Як пише My Modern Met, міністр освіти Он Є Кунг розглядає тести як невід'ємну загрозу для освіти. Адже дитина повинна зрозуміти, що навчання – це не змагання, а самодисципліна, яку потрібно опанувати на все життя.

Відтепер для молодших школярів вчителі використовуватимуть дескриптори для оцінки участі кожної дитини в обговоренні, домашніх завданнях та інших менш конкурентоспроможних засобів. Старші учні все одно будуть отримувати оцінки. Однак ці позначки будуть округлені до цілих чисел. В обох випадках тести будуть повністю скасовані.

"Проте класний журнал все ще повинен містити певну форму мірки та інформації, що дозволяє оцінювати школярів відносну ефективність та оцінювати їх сильні та слабкі сторони", – зазначив Он Є Кунг.

Іспити для дітей Enguide

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