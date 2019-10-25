Син Зеленського засвітився на експерименті в школі: опубліковано фото

6-річний Кирило, син чинного президента України Володимира Зеленського, засвітився на одній з фотографій зі шкільного експерименту.

Знімок опублікований на сайті Новопечерський школи, де вчиться Кирило, передає Моя Школа OBOZREVATEL.

У повідомленні наголошується, що в початковій школі відбувся перший STEAM DAY.

Учні обговорювали проблеми, висували гіпотези, перевіряли їх, працюючи в командах, формулювали висновки.

Судячи з фото, Кирило перевіряв, зокрема, по дорозі з яким паперовим покриттям з якою швидкістю проїде іграшкова машинка.

"День був насиченим: в першій половині дня діти займалися дослідами, обговорювали результати і підводили підсумки, а в другій - представили свої роботи іншим командам", - наголошується в повідомленні.

Кирило в цьому році пішов туди в перший клас.

Як повідомляла Моя Школа OBOZREVATEL, Зеленський 3 вересня влаштував скандал через спроби блогера зняти Кирила на відео біля школи.

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