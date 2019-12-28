Вчені з’ясували, що сімейні довготривалі канікули школярів роблять щасливішими протягом всього життя та є корисними для розвитку їх мозку.

Експерти наголосили, що найщасливіший спогад майже 50% опитаних під час дослідження був про відпустку з родиною, передає видання Parents.

Третина респондентів сказала, що яскраво пам’ятають свої сімейні канікули, а чверть з них використовує дитячі спогади, щоб пережити важкі часи. Дитяча психотерапевтка Марго Сендерленд зазначила, що сімейні канікули посилюють регулювання стресу, увагу, концентрацію, здатність до навчання, а також поліпшують фізичне та психічне здоров’я.

"Сімейний відпочинок діти цінують не тільки в його момент, але ще довго зберігають у пам’яті", – пояснив психолог і автор бестселерів Олівер Джеймс.

Сімейні канікули впливають на розвиток мозку школярів – дослідження 24 Канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що недолік сну впливає на успішність школярів і студентів.

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