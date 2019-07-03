Сільський голова з Прикарпаття склав ЗНО з чотирьох предметів

Сільський голова Ясенева-Пільного (Івано-Франківська область) Іван Струтинський здав ЗНО з чотирьох предметів. Найбільше він набрав з хімії – 198 балів, а найменше з української мови та літератури – 148.

Як йдеться у відео газети "Край", до здачі такого екзамену Струтинський закликає всіх вчителів, щоб перевірити свої знання. Це стане прикладом для учнів (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

З математики сільський голова отримав 161 бал, а з історії України – 166.

"Я вчитель хімії, тому мене цікавив цей предмет. Помилився в одному питанні – першому, як я потім перевірив. Напевне, зайві були хвилювання", – розповів Струтинський.

Сільський голова склав ЗНО Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт назвав основну причину невтішних результатів ЗНО-2019 в Україні.

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