Сільські школярі відстають від міських майже на 3 роки: оприлюднено результати PISA

У містах у школярів більше можливостей для отримання знань, ніж в сільській місцевості. Тому різниця в знаннях учнів міських і сільських шкіл більше ніж в 2,5 роки.

Про це заявила міністерка освіти Ганна Новосад під час презентації Національного і Міжнародногозвітів за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018.

Різниця в досягненнях залежить від типу місцевості. У великих містах середній бал складає 499,4, що суттєво відрізняється від середнього балу учнів, які проживають у невеликих містах – 479,9.

Істотно від усіх відрізняються середні бали учнів, які проживають у селах, хуторах й сільській місцевості. Середній бал у таких учнів складає 420,6. Новосад зазначила, що один рік середньої освіти оцінюється в 30 балів. Тому це становить різницю із великими містами більше, ніж у 2,5 роки навчання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також результати PISA показали, що українські школярі погано читають і рахують.

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