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Сільська освіта в Україні не дає результату: оприлюднена невтішна статистика

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Україна не дає рівних шансів у шкільній освіті мешканцям сіл порівняно з тими, кому пощастило навчатись у містах. А різниця в балах ЗНО серед учнів з сільської місцевості та міст з різних предметів становить у середньому 15 балів.

Як пише TEXTY.ORG.UA, серед учнів шкіл у селах, які складали тестування з української мови в 2018 році, не подолали прохідний поріг 18%, а серед вступників з міст – лише 4% (щоб переглянути інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

"Навіть випускники сільських шкіл, які йдуть навчатися далі в університети й інститути – частіше продовжують освіту в місцевих закладах вищої освіти, а не у закладах з найвищими рейтингами. В Україні ж локальні заклади вищої освіти значно слабкіші, ніж заклади у великих містах: Київ, Харків, Львів, Одеса", – йдеться в повідомленні.

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Абітурієнти з сіл рідко обирають престижні спеціальності. Найчастіше вони вступають на педагогічні й аграрні спеціальності, у той час, коли випускники з міст більш орієнтовані на IT-спеціальності.

Причиною таких рішень може бути те, що у селах немає "елітних" шкіл, які донедавна називалися гімназіями, ліцеями тощо. Дослідження чітко демонструють, що суттєвий вплив на результати складання ЗНО має якраз тип школи.

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У селах менша можливість для відвідування підготовчих курсів, гуртків або репетиторів. Якщо випускники вирішили їздити на заняття в місто, то витрачають немалі суми на дорогу, що не кожному по кишені.

Крім того, залежно від соціального статусу, родини можуть мати різні уявлення щодо очікуваної цінності вищої освіти. Також серед сільського населення вищий відсоток громадян, що мають нижчий рівень освіти, а це має значний вплив на навчальні досягнення учнів.

Бали ЗНО

Бали ЗНО

TEXTY.ORG.UA

Куди вступають випускники з сіл і міст

Куди вступають випускники з сіл і міст

TEXTY.ORG.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо топ-100 найпопулярніших вишів України.

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Теми
Освіта в Україні школа
Місце
Україна
Теги
ЗНО освіта школа
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
"Повезло учиться в городах"... Не повезло кто родился в этой нацистской колонии, это же проклятие на всю его жизнь)))
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
На власному досвіді я переконався,що мотивація до навчання є основною причиною даного явища-батьки дітей на селі не бачать необхідності у високому знанні:навчання для них-це необхідність для отримання прохідного балу ЗНО,щоб мати,в майбутньому,"корочку" Після виборів в ВРУ можна стверджувати,що саме сільські виборці поголовно проголосували за ЗЕ. Знання стануть ще більшою "обузою" для "нормального" існування(так вважають вони). Розуміння,що сьогоднішні покоління паразитують на досягненнях технологій і НАУКИ,у них нема. Немає розуміння того,що після проїдання продукту новітніх технологій-наступить криза...до наступної НТР. Цей спосіб "розуміння" успіху вже заповнює і
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Олесь Андрій, Цей спосіб "життя" вже заповзає і в міста...
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