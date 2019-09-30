Швидкий Wi-Fi і туалети всередині: стало відомо, якими повинні бути українські школи і дитсадки

Кабінет міністрів України затвердив нові обов'язкові стандарти у дошкільних і шкільних навчальних закладах.

Вимоги прописані в проекті Програми діяльності уряду. Зазначається, що в школах повинен бути швидкісний Wі-Fі Інтернет не менше 100 Мбіт/с, а на кожні 300 дітей повинно бути мінімум 2 комп’ютерні класи по 15 комп'ютерів у кожному.

Час підвезення до опорного закладу має становити не більше 30 хвилин в одну сторону якісним дорожнім покриттям.

"Всі опорні школи і не менше третини шкіл у містах мають стадіон такого стандарту: велике або середнє (40х60) футбольне поле з професійним штучним покриттям, професійне легкоатлетичне покриття бігових доріжок, поле для міні-футболу із штучним покриттям, майданчик для баскетболу/волейболу з гумовим покриттям, зона воркаута, освітлення всіх майданчиків", – йдеться в повідомленні.

Туалети мають бути розташовані всередині навчального закладу, а в кожному шкільному класі не менше 15 та не більше 30 учнів. Усі будівлі школи повинні бути доступні для дітей з особливими потребами.

Інклюзивний ресурсний центр – один на 7 000 дітей у сільській місцевості та один на 12 000 дітей у місті, йдеться в проекті Програми.

Школярі Womo.ua

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