"Шведський стіл" в школах Києва: з'явилися нюанси про харчування дітей

"Шведський стіл" у школах Києва не передбачає додаткового бюджетування. Молодші школярі в усіх районах столиці отримують безкоштовне харчування за однією з нових систем.

Про це повідомила начальник управління дошкільної загальної середньої та позашкільної освіти департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації Олена Бохно, пише УНН.

Зазначається, що в школах діють такі системи: "учень обирає 1 страву з 2-3 запропонованих", "учень обирає одне меню з 2-3 запропонованих", "шведський стіл" або "напівфабрикатна лінійка".

"В усіх школах Дарницького, Подільського і Дніпровського районів, 5 школах Оболонського і 4 школах Святошинського районів у І семестрі цього навчального року запровадили формат харчування "учень обирає 1 страву з 2-3 запропонованих". У 4 навчальних закладах Деснянського району таку систему запровадили ще навесні", – повідомила Бохно.

За її словами, в усіх школах Солом'янського і 2 школах Голосіївського районів запровадили формат "учень обирає 1 меню з 2-3 запропонованих". У Печерському районі вже 41% шкіл перейшли на форму харчування "шведський стіл". У 12 школах Шевченківського району молодші школярі харчуються за системою "напівфабрикатна лінійка".

Шведський стіл Наш Киев

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