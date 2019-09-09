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"Шведський стіл" у школах Києва: в мережі показали яскраві фото

5.2т Читати матеріал російською

Проект "Мультипрофільне харчування" продовжує розширювати свої кордони і ще в деяких школах Києва з'явився "шведський стіл". Тепер діти їдять все, що самі вибирають, а в їдальнях харчується на 65-70% учнів більше, ніж у 2018 році.

Так, у Facebook-спільноті "БАТЬКИ SOS" показали оновлене меню школи №306 Деснянського району Києва (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Дітям подобається сам процес вибору. Тепер буфет відділений від гарячої лінії роздачі, що скорочує час і спрощує процес, і ми вкладаємося в ціну сніданку (16,75 грн)", – зазначила Юлія Рєзнік.

За її словами, мінусів мультипрофільного харчування поки немає. Проте в шкільній їдальні недостатньо працівників. Тому батьки просять посилити колектив молодими кадрами.

Харчування у школі №306

Харчування у школі №306

Facebook Юлія Рєзнік

Харчування у школі №306

Харчування у школі №306

Facebook Юлія Рєзнік

Харчування у школі №306

Харчування у школі №306

Facebook Юлія Рєзнік

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано поради, як мотивувати школяра правильно харчуватися.

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Тема
школа
Місце
Україна Київ
Теги
школа харчування
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Отсталая колония, на вечность от людей отстала)))
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