Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Штрафи за образу педагога: у Верховній Раді зареєстрували законопроект

494 Читати матеріал російською

17 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроект № 2279 щодо забезпечення захисту педагогів.

Про це свідчать дані парламентського інтернет-порталу. Відповідні зміни ініціатори законопроєкту пропонують внести до ч. 1 ст. 54 та ч. 1 ст. 57 Закону України "Про освіту".

"Змінами передбачити додаткові гарантії поваги до особистості, честі та гідності, справедливого і шанобливого ставлення до педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників з боку учасників освітнього процесу та інших осіб", – йдеться в тексті законопроєкту.

Новини
Дитяча агресія: як поводитися вчителю з агресивними учнями

Також пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новими статтями:

  • ст. 173-5, якою передбачити адміністративну відповідальність за вчинення образи, тобто умисного приниження честі і гідності особи, виражене в непристойній формі, переслідування, психічного чи фізичного насильства, а рівно погрози його застосування, стосовно педагогічного, науково-педагогічного або наукового працівника та передбачити покарання у вигляді накладення штрафу у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

  • ст. 179-1, якою передбачити адміністративну відповідальність за розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів у закладах освіти та передбачити покарання у вигляді накладення штрафу у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Наразі документ надано комітету з питань правоохоронної діяльності для ознайомлення.

Штрафи за образу педагога: у Верховній Раді зареєстрували законопроект

Штрафи за образу педагога: у Верховній Раді зареєстрували законопроект

Волинь-Нова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, які штрафи загрожують батькам школярів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
школа закон про освіту
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы