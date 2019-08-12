Схопила голими руками: смілива вчителька врятувала дітей від змії. Фото

У провінції Західне Сулавесі в Індонезії вчителька голими руками схопила і винесла зі школи пітона на очах у переляканих учнів.

Інцидент стався в державній середній школі. Учителька Путу Аю розповіла, що двометровий пітон заповз у заклад під час уроку, повідомляє Lenta.ru з посиланням на AsiaOne.

Жінка голими руками схопила змію, щоб заспокоїти дітей.

"Я вперше тримала в руках змію. Все через те, що діти панікували і відволікалися від занять", –пояснила вона.

За її словами, спершу жінці довелось самостійно давати раду. Уже згодом за допомогою інших вчителів і школярів пітону перев'язали морду. Зазначається, що плазуни нерідко проникають в будівлю школи.

Змію передали місцевим жителям, щоб ті віднесли пітона в безпечне місце.

Індонезійська вчителька врятувала дітей Asia One

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчителька розповіла, як врятувала хлопчика-генія.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал