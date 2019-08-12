Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Схопила голими руками: смілива вчителька врятувала дітей від змії. Фото

1.7т Читати матеріал російською

У провінції Західне Сулавесі в Індонезії вчителька голими руками схопила і винесла зі школи пітона на очах у переляканих учнів.

Інцидент стався в державній середній школі. Учителька Путу Аю розповіла, що двометровий пітон заповз у заклад під час уроку, повідомляє Lenta.ru з посиланням на AsiaOne.

Жінка голими руками схопила змію, щоб заспокоїти дітей.

Новини
"Діти благали вимкнути фільм, а вона погрожувала": у Росії вчителька показала школярам жахи

"Я вперше тримала в руках змію. Все через те, що діти панікували і відволікалися від занять", –пояснила вона.

За її словами, спершу жінці довелось самостійно давати раду. Уже згодом за допомогою інших вчителів і школярів пітону перев'язали морду. Зазначається, що плазуни нерідко проникають в будівлю школи.

Змію передали місцевим жителям, щоб ті віднесли пітона в безпечне місце.

Індонезійська вчителька врятувала дітей

Індонезійська вчителька врятувала дітей

Asia One

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчителька розповіла, як врятувала хлопчика-генія.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Інциденти в школах" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Інциденти в школах
Місце
Індонезія
Тег
школа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані