"Шлак!" У Києві забили на сполох через небезпечні продукти для школярів

У школі №115 міста Києва спалахнув скандал, тому що дітям у буфеті продають небезпечні для здоров'я продукти.

Про це у Facebook повідомила співзасновниця ГО "Батьки SOS" Олена Парфьонова. За її словами, асортимент буфетної продукції ніким не схвалений (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Якийсь папірець дали, до затвердженого не має ніякого стосунку, торгівлю здійснює ТОВ – жодного натяку на касовий апарат, ну а в продажі... Мамо рідна, дивіться самі", – наголосила Парфьонова.

Зазначається, що школу обслуговує скандальна організація "ПОНТЕМ.УА".

Буфетна продукція в школі №115 міста Києва Facebook Алена Парфенова

Буфетна продукція в школі №115 міста Києва Facebook Алена Парфенова

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на інцидент:

"Вигідніше рослинний жир із цукром продати", "Це просто шлак, який не має продаватися дітям", "А в бісквітах цих алкоголь відчувається... І таке продавати учням", – зазначали в коментарях.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

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