Десятирічна школярка із Харкова Емілія Бабаніна пожертвувала своє довге руде волосся, щоб допомогти дівчинці, яка хворіє на алопецію, тобто облисіння.

Як йдеться в сюжеті Вікна-новини, дівчинка постійно бере участь у доброчинних заходах і залучає до благодійності інших, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У школі вже сьомий рік поспіль вона проводить випускні вечори в джинсах. Зекономлені гроші на сукнях спрямовують у фонд розвитку кардіології і кардіохірургії, щоб врятувати дітей з вродженими вадами серця", – розповіла бабуся школярки Кіра Джафарова.

Школярка з Харкова подарувала волосся хворій дівчинці, яка страждає від булінгу

Кілька років тому Емілія дізналася про дітей, хворих на алопецію. Відтоді вона 5 років відрощувала волосся, щоб подарувати тому, хто його немає. Трихологи зроблять зліпок з голови хворої дитини та вживлять туди волосся Емілії. За допомогою спеціальної речовини прикріплять до шкіри.

Із хворою дівчинкою на алопецію Емілія не знайома. Проте її батьки розповіли, що через рідкісне захворювання дитина постійно зазнає у школі булінгу. Через це її ім'я поки не афішують, тому що дівчинка носить перуку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в школярки Джордан Кумер зі штату Індіана (США) виявили рідкісну хворобу – катаплексію, тобто звичайне хихотіння може викликати в неї короткочасний параліч, який триватиме від декількох секунд до 30 хвилин.

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