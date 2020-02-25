Школярка кинулася під потяг через хлопця: з'ясувалися несподівані деталі трагедії на Житомирщині

У Попільнянському районі на Житомирщині десятикласниця кинулася під пасажирський потяг, тому що розійшлася з хлопцем і не бачила сенсу життя без нього.

Як йдеться в сюжеті програми "Надзвичайні новини" на ICTV, від отриманих травм дівчина померла на місці. Тіло знайшли на залізниці в п’яти кілометрах від будинку школярки, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Юлія з села Сокільча виховувалася в благополучній сім'ї. Мала хороші стосунки зі старшою сестрою і матір'ю. Родичі не одразу помітили, що десятикласниця вибігла з будинку. Школярка не відповідала на дзвінки, тому рідні почали пошуки.

"Ми дзвонили до подруг. Ходили по всьому селі шукали", – розповів однокласник загиблої дівчини.

Вчителям і друзям здавалося, що в день трагедії Юля мала хороший настрій. Тому версія правоохоронців, що дівчина вчинила самогубство, шокувала односельчан. Незадовго до трагедії вона відправила дивне СМС подрузі, проте та не надала йому важливого значення і нікому нічого не сказала.

Десятикласниця Юлія Скріншот відео

"Потерпіла залишила повідомлення, що в неї не склалися стосунки з молодою людиною, тому подальше життя вона без нього не бачить", – повідомив керівник Попільнянського відділення поліції.

З 25-річним Романом дівчина зустрічалася недовго. Про їхні стосунки мало хто знав. Хлопця в селі характеризують, як хорошого, який заробляв гроші ремонтом машин.

У поліції повідомили, що проводять експертизи. Якщо версія про самогубство підтвердиться – справу закриють.

Похорон Юлії з села Сокільча на Житомирщині, яка кинулась під потяг Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківську поблизу залізничного моста, де потрапив під потяг 14-річний школяр, виявили мобільний телефон хлопця.

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