Школярів з міста Омськ і області за успіхи в навчанні нагородили від імені губернатора упаковкою макаронів і пляшкою лимонаду з вичерпаним терміном придатності.

Про це виданню "Підйом" розповіла мати однієї з відмінниць. За її словами, губернатора не було на заході, проте сім'ям обіцяли з ним зустріч, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Нагорода для школярів-відмінників міста Омськ Telegram-канал "Подъем"

"Лимонад я пити вже не стала б. Нагороджених дуже багато – всім дітям-відмінникам дали. Точну кількість не скажу: там були представлені школи Омська і області", – зазначила мати.

Нагородження відбулося в рамках заходу "Губернаторський щоденник", який організувало обласне видання "Комсомольська правда". Після скандалу в ЗМІ організатор у коментарі "РІА Новинам" спростував причетність губернатора до заходу і пояснив, що термін придатності лимонаду закінчується тільки 29 лютого 2020 року.

Лимонад, який подарували школярам-відмінникам Telegram-канал "Подъем"

Лимонад, який подарували школярам-відмінникам Telegram-канал "Подъем"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, що в кожній четвертій шкільній їдальні України виявили порушення щодо виконання норм натурального харчування.

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