Міністерка Ганна Новосад повідомила, що для вчителів і учнів передбачені санкції за порушення академічної доброчесності.

Як розповіла очільниця МОН в інтерв'ю "Українській правді.Життя", у вчителів це проявляється під час участі у різних конкурсах чи в межах підвищення кваліфікації, хабарництва, необ'єктивного оцінювання тощо.

"Ті педагогічні працівники, стосовно яких буде встановлено порушення академічної доброчесності, наприклад, можуть не отримувати будь-які види заохочень, бути позбавлені педагогічного звання тощо", – пояснила Новосад.

В учнів порушення академічної доброчесності проявляється в обмані, списуванні, фальсифікації, використанні під час контрольних допоміжних матеріалів або технічних засобів тощо.

За словами міністерки, рішення щодо санкцій ухвалює педагогічна рада. Наприклад, учневі можуть порекомендувати пройти підсумкове оцінювання або державну підсумкову атестацію повторно. Також можуть позбавити академічної стипендії або призового місця на змаганнях.

"Важливо не карати, а, насамперед, пояснювати. Тому спершу має бути зауваження та роз’яснення. Якщо вчитель помітив учня, що списує, то йому насамперед варто зробити зауваження і пояснити, чому списувати – шкідливо", – додала Новосад.

Ганна Новосад PMG.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ганна Новосад повідомила, що масове звільнення вчителів-пенсіонерів у зв'язку з ухваленням Закону "Про повну загальну середню освіту" не передбачається.

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