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Школярі влаштували своїм вчителям жахіття на кулінарному конкурсі

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Поліція штат Огайо проводить розслідування в рамках інциденту в одній з місцевих шкіл, де учнів звинувачують в додаванні сім`яної рідини і сечі в страви, які дегустували їх вчителі.

Про це повідомляє The Sun.

Відзначається, що в середній школі Хаяттс в Пауелл пройшов кулінарний конкурс під назвою Global Gourmet, під час якого зафіксовано випадок, як нібито вчителям, які виступали в якості суддів на заході, учні подали млинці зі спермою і сечею.

Школярі влаштували своїм вчителям жахіття на кулінарному конкурсі

У поліції за фактами злочину почали розслідування.

Адвокат одного з школярів закликав не робити передчасних висновків, заявивши, що подібні заяви про інцидент могли бути жартом.

"Ми нічого не знаємо про наявність сперми і сечі в будь-якій їжі, також мені невідомо, звідки про це дізналися в школі", - говорить він.

Школярі влаштували своїм вчителям жахіття на кулінарному конкурсі

Як підкреслили в поліції, в разі підтвердження викладеної вчителями версії, всі причетні до злочину будуть притягнуті до відповідальності.

Раніше в одній зі шкіл викрилася неприємна інформація про ученицю.

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Пигин Макс
Пигин Макс
Ничего удивительного, это же потомство пиндосов. Исключительная нация!!!
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