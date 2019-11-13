Школярі подорожуватимуть Україною безкоштовно: уряд зробив перший крок

У Держбюджет-2020 заклали 500 млн грн на унікальну програму – "мобільність" школярів, яка передбачає безкоштовні подорожі Україною.

Як повідомив на офіційній Facebook-сторінці прем'єр-міністр Олексій Гончарук, у 2020 році українські учні зможуть глибше вивчати культуру країни коштом держави, пише OBOZREVATEL.

"Щоп’ята українська школа в рамках навчальної програми буде відправляти своїх учнів у подорож Україною! Зараз школярі користуються лише окремими пільгами, програма ж дає можливість мандрувати абсолютно безкоштовно", – підкреслив Гончарук.

Школярі подорожуватимуть Україною безкоштовно 112 Україна

За його словами, розвиток культури, спорту та туризму – важливий елемент для побудови сильної й самодостатньої держави. Зазначається, що до програми також залучать дітей з тимчасово окупованих територій України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські школярі увійшли до топ-10 всесвітньої олімпіади з робототехніки.

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