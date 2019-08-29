Школярі – під ударом: в Одесі виникла катастрофічна ситуація через новобудови

У тридцяти школах Одеси навчальний процес буде організовано у дві зміни через нестачу місць. Це пов'язано з уведенням в експлуатацію десятків багатоповерхівок у нових мікрорайонах міста і недостатнім обсягом будівництва шкіл.

Про це повідомила директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич. За її словами, для зняття напруги необхідно найближчим часом збудувати не менше шести шкіл, пише Укрінформ.

"Усього сядуть за парти 130 тисяч учнів, що на 6,5 тисячі більше, порівняно з минулим роком", – зазначила Буйневич.

У передмістях Одеси багато родин придбали нове житло, проте будувати школи там не поспішають. Крім того, до міських навчальних закладах прийнято дві тисячі дітей-переселенців.

Школам Одеси також не вистачає педагогічних кадрів: бракує передусім учителів фізики, хімії та фізичного виховання.

"Південноукраїнський педагогічний вуз не дає нам достатньо молодих фахівців, вірніше випускники не йдуть працювати у школи через невиправдане зниження статусу вчителя", –наголосила Буйневич.

Школярі Факти ICTV

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