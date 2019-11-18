Особливо дівчата: вчені встановили небезпечну тенденцію серед школярів

Дослідження Брістольського університету (Великобританія) продемонструвало, що у віці від 6 до 11 років діти стали менш активними.

Науковці спостерігали за фізичною активністю 2132 дітей з 57 шкіл на південному заході Англії в період з 2012 по 2018 рік, пише OBOZREVATEL з посиланням на BBC.

"Фізична активність школярів молодших класів знижувалася на 17 хвилин в тиждень щороку. 61% дітей в першому класі щодня робили принаймні годину необхідних активностей, але до шостого року тільки 41% досягли цього цільового показника, рекомендованого головними лікарями Великобританії", – повідомили вчені.

Зниження було особливо різким для дівчаток. Вони швидше переставали дотримуватися необхідних нормативів, розрив між хлопчиками і дівчатками значно збільшувався в віці від 6 до 11 років.

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"Ці цифри доводять, що необхідно додаткові зусилля, щоб діти продовжували активну діяльність в міру наближення до підліткового віку", - додав глава дослідницької групи.

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