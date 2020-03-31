Школярам України влаштують перевірку дистанційного навчання: у МОН розповіли подробиці

Т.в.о. міністра освіти Любомира Мандзій повідомила, що після закінчення карантину, орієнтовно в червні, вчителі повинні перевірити, чи засвоїли школярі матеріал дистанційно.

Як повідомила освітянка під час прямого ефіру Сніданку з 1+1, шкільні та дистанційні уроки в Україні суттєво відрізняються (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Брак техніки, не завжди швидкий інтернет – може створювати певні незручності для дітей і вчителів. Тому ми рекомендували після закінчення карантину, орієнтовно в червні, подивитися, як діти опанували матеріал", – пояснила Мандзій.

Школярам України влаштують перевірку дистанційного навчання Informatio

За її словами, навчання в червні допоможе зрозуміти, як школярі засвоїли матеріал, шкільну програму.

"Це не означає, що ми посадимо за парти всіх школярів і змусимо вчителів пояснювати все по-новому. Але нам потрібен час, аби зрозуміти ситуацію в класі загалом. Якщо в червні нам не вдасться повернутися до школи, цей період часу буде у вересні", – додала Мандзій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МОН назвали точні дати, коли проведуть ЗНО та вступну кампанію 2020.

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