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Школярам шкідливо давати завдання на зимові канікули: названо причини

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Відсутність домашніх завдань під час зимових канікул йде на користь дітям і вчителям.

Головною причиною є те, що такі рішення показують неправильний приклад балансу між роботою і відпочинком. Коли ці дві сфери змішуються – псується все. Діти не можуть нормально відпочити, постійно думаючи про завдання, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Всеосвіта.

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На канікулах нарешті з’являється можливість подивитися, почитати та пошукати те, що цікавило давно, а часу на це все не було. Це надає більше простору для фантазій, ідей та креативу. Вільний час варто витрачати на щось нове – це буде набагато краще, ніж сидіти зі звичними завданнями.

Для більшості школярів читання пов’язано із вивченням літератури, історії, біології. А от якщо в них з’явиться можливість почитати щось "для себе", без необхідності потім переказувати прочитане – тоді читання може стати задоволенням.

Також слід зауважити, що занадто багато домашніх завдань може знизити його ефективність. А під час зимових канікул його ефективність може знизитися ще більше.

Школярам шкідливо давати завдання на зимові канікули: названо причини

Школярам шкідливо давати завдання на зимові канікули: названо причини

ЧаРівне

Як повідомляв OBOZREVATEL, науковці дослідили, що сімейні канікули впливають на розвиток мозку школярів.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Теги
діти канікули школа
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