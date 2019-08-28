"Школярам не обов'язково носити світловідбивні жилети": у КМДА зробили заяву

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що наразі немає норми, яка зобов'язує 1 вересня забезпечити спеціальними світловідбивними жилетами школярів молодших класів.
Так влада Києва відреагувала на ідею прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, який заявив, що вже з 1 вересня 2019 року всі учні 1-4 класів повинні носити жилети в темний час доби, пише Інтерфакс-Україна.
Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зазначив, що ідея є доброю, але конкретної дати реалізації проекту немає. За його словами, усі регіони, міста будуть забезпечувати учнів жилетами, коли це буде введено як норму.
"Це було заявлено прем'єр-міністром. У нас немає жодних нормативних документів. Коли ми отримаємо такі нормативні документи, тоді над цим працюватимемо", – сказала директор Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.
Жилети
ШоТам
Як повідомляв OBOZREVATEL, світловідбиваючі жилети для українських школярів ще не закупили.
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