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Школяр змусив віртуального помічника зробити за нього домашнє завдання: відео стало вірусним

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Школяр Брюс Горманлі зі Шотландії доручив голосовому помічнику Amazon Alexa вирішувати домашнє завдання замість себе.

Мати дев'ятирічного хлопчика Лінн Горманлі зняла його дії на відео та підірвала соцмережі, пише НВ з посиланням на Daily Mail (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Коли жінка готувала обід на кухні, то почула жіночий голос, що доноситься з кімнати. Лінн вирішила перевірити, що там відбувається. Мати застала його, коли він ставив Алексі питання на множення і записував її відповіді.

Лінн розсміялася такому креативному підходу з боку сина і сказала, що пізніше він повинен буде все переробити самостійно. Ролик, який виклала шотландка у Facebook, зібрав майже три мільйони переглядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американка добилась справедливості для школярів США.

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Тема
цікаво школярам
Місце
Шотландія
Тег
школа
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