Школяр змусив віртуального помічника зробити за нього домашнє завдання: відео стало вірусним

Школяр Брюс Горманлі зі Шотландії доручив голосовому помічнику Amazon Alexa вирішувати домашнє завдання замість себе.

Мати дев'ятирічного хлопчика Лінн Горманлі зняла його дії на відео та підірвала соцмережі, пише НВ з посиланням на Daily Mail (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Коли жінка готувала обід на кухні, то почула жіночий голос, що доноситься з кімнати. Лінн вирішила перевірити, що там відбувається. Мати застала його, коли він ставив Алексі питання на множення і записував її відповіді.

Лінн розсміялася такому креативному підходу з боку сина і сказала, що пізніше він повинен буде все переробити самостійно. Ролик, який виклала шотландка у Facebook, зібрав майже три мільйони переглядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американка добилась справедливості для школярів США.

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