Школяр запросив незрячу дівчину на випускний і зворушив мережу

Старшокласник Джейк Шварц зі штату Коннектикут (США) оригінально запросив свою незрячу дівчину Пейдж Друрі на випускний – він написав слово Prom (Випускний вечір. – Ред.), використовуючи шрифт Брайля і цукерки.
Зворушливе відео опублікували на Instagram-сторінці видання Today. На кадрах видно, що спочатку дівчина не розуміла, у чому справа (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).
Коли дівчина дочитала до останньої літери слово Prom із цукерок, здогадалася, що задумав її хлопець, розсміялася і обійняла Джейка.
Запрошення із цукерок
Скріншот відео
"Зараз тільки лютий, і я не очікувала отримати запрошення, що зробило сюрприз іще кращим. Я відчуваю себе такою щасливою, адже хтось так про мене піклується і намагається зробити цей момент особливим", – розповіла дівчина журналістам Today.
17-річний Джейк Шварц і 16-річна Пейдж Друрі
today.com
За словами мами Джейка, пара познайомилася під час участі в театральній виставі в шостому класі. Після цього хлопець завжди піклується про дівчину.
We love this sweet #promposal from Jake Schwartz, a junior at Glastonbury High School in Connecticut. 💗Schwartz spelled “prom” in braille using Hershey Kisses to ask his girlfriend, Paige Drury, who is blind, to be his prom date, and her surprised reaction is everything! Tap our link in bio for more on this cute couple.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учень однієї зі шкіл штату Індіана (США) Паркер Сміт пошив для однокласниці сукню-мрію на випускний, бо їй не вистачало грошей.
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