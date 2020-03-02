Школяр запросив незрячу дівчину на випускний і зворушив мережу

Старшокласник Джейк Шварц зі штату Коннектикут (США) оригінально запросив свою незрячу дівчину Пейдж Друрі на випускний – він написав слово Prom (Випускний вечір. – Ред.), використовуючи шрифт Брайля і цукерки.

Зворушливе відео опублікували на Instagram-сторінці видання Today. На кадрах видно, що спочатку дівчина не розуміла, у чому справа (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Коли дівчина дочитала до останньої літери слово Prom із цукерок, здогадалася, що задумав її хлопець, розсміялася і обійняла Джейка.

Запрошення із цукерок Скріншот відео

"Зараз тільки лютий, і я не очікувала отримати запрошення, що зробило сюрприз іще кращим. Я відчуваю себе такою щасливою, адже хтось так про мене піклується і намагається зробити цей момент особливим", – розповіла дівчина журналістам Today.

17-річний Джейк Шварц і 16-річна Пейдж Друрі today.com

За словами мами Джейка, пара познайомилася під час участі в театральній виставі в шостому класі. Після цього хлопець завжди піклується про дівчину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учень однієї зі шкіл штату Індіана (США) Паркер Сміт пошив для однокласниці сукню-мрію на випускний, бо їй не вистачало грошей.

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