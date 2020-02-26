У школі №81 міста Ульяновська (Росія) восьмикласник напав на 59-річну вчительку перед уроком математики і поранив її в живіт саморобним ножем.

Потерпілу госпіталізовано, підліток втік з місця події, проте його затримали, повідомили на сайті Слідчого комітету (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Саморобний ніж, який підліток здійснив напад Telegram @Lshot

"Увійшов до класу спокійно з ножем в руках, підійшов до вчительки і штрикнув ножем. Вона відштовхувала його, але отримала поранення. Потім він кинув ніж на третій ряд до кінця кабінету і втік. До ножа була прив'язана запальничка", – йдеться в повідомленні Telegram-каналу LIFE SHOT.

За даними каналу, мати зловмисника за день до нападу знайшла у нього в рюкзаку ножі. За словами знайомих хлопця, раніше він хотів вчинити самогубство. Нібито був закоханий в одну дівчинку, але вона взаємністю йому не відповіла.

У соцмережі підліток пояснив напад тим, що не міг вчинити по-іншому, але це нікому не зрозуміти. У профілі школяра помітили допис за 2020 рік, на якому зображена чорна картинка і написано: "Скоро, дуже скоро". Однокласники описали хлопця як нетовариського.

Фото в профілі підлітка Telegram @pdmnews

Фото в профілі підлітка Telegram @pdmnews

Публікації підлітка після вчиненого нападу Telegram @pdmnews

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, вчительку прооперували. Вона знаходиться в стані середнього ступеня тяжкості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії школяр влаштував на камеру бійку з вчителькою.

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