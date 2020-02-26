Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Школяр вдарив вчительку саморобним ножем у живіт та втік: подробиці скандалу та фото

3.5т
Читати матеріал російською

У школі №81 міста Ульяновська (Росія) восьмикласник напав на 59-річну вчительку перед уроком математики і поранив її в живіт саморобним ножем.

Потерпілу госпіталізовано, підліток втік з місця події, проте його затримали, повідомили на сайті Слідчого комітету (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Саморобний ніж, який підліток здійснив напад

Саморобний ніж, який підліток здійснив напад

Telegram @Lshot

"Увійшов до класу спокійно з ножем в руках, підійшов до вчительки і штрикнув ножем. Вона відштовхувала його, але отримала поранення. Потім він кинув ніж на третій ряд до кінця кабінету і втік. До ножа була прив'язана запальничка", – йдеться в повідомленні Telegram-каналу LIFE SHOT.

За даними каналу, мати зловмисника за день до нападу знайшла у нього в рюкзаку ножі. За словами знайомих хлопця, раніше він хотів вчинити самогубство. Нібито був закоханий в одну дівчинку, але вона взаємністю йому не відповіла.

У соцмережі підліток пояснив напад тим, що не міг вчинити по-іншому, але це нікому не зрозуміти. У профілі школяра помітили допис за 2020 рік, на якому зображена чорна картинка і написано: "Скоро, дуже скоро". Однокласники описали хлопця як нетовариського.

Фото в профілі підлітка

Фото в профілі підлітка

Telegram @pdmnews

Фото в профілі підлітка

Фото в профілі підлітка

Telegram @pdmnews

Публікації підлітка після вчиненого нападу

Публікації підлітка після вчиненого нападу

Telegram @pdmnews

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, вчительку прооперували. Вона знаходиться в стані середнього ступеня тяжкості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії школяр влаштував на камеру бійку з вчителькою.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Росія Ульяновськ
Теги
викладач напад Новини Росії скандал в школе
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
10
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Моё мнение - сейчас в школах нужно ввести розги, а в тяжёлых случаях, лупить плетью до посинения. И сразу дурные мысли из бошки повылетают.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0