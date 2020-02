Школяр-карлик хотів вбити себе через цькування: його підтримав весь світ. Зворушливі відео

Дев'ятирічний хлопчик Квейден Бейлз з Австралії хотів вбити себе, тому що його в школі цькують через карликовість.

Він народився з ахондроплазією, що призвела в ранньому віці до невеликого зросту. Мама школяра опублікувала у Facebook відео, на якому її син плаче і просить у неї ніж. Після публікації Квейден отримав величезну підтримку від дітей і знаменитостей з усього світу (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Школяр-карлик хотів вбити себе через цькування: його підтримав весь світ knife.media

"Кожен день його дістають. Щоразу новий випадок, знову буллінг, знову глузування, знову його обзивають. Ми втомилися боротися з цим щодня. Будь ласка, можете виховувати власних дітей?" – обурилася мати.

Відео зібрало понад 20 млн переглядів. Користувачі навіть запустили флешмоб з хештегом #WeStandWithQuaden ("МиЗаКвейдена").

Відомий актор Х'ю Джекман виклав відео в мережі, в якому сказав Квейдену: "Ти сильніше, ніж ти думаєш, друже". І закликав усіх бути добрими.

Hugh Jackman has posted a message of support to a distraught nine-year-old boy who is being bullied because of his dwarfism.



Quaden Bayles' mother asked for advice as she posted footage of her son in floods of tears - more here: https://t.co/jmQl9KA4mi pic.twitter.com/Am2DO7IVMw — Sky News (@SkyNews) February 21, 2020

Комік Бред Вільямс, в якого теж ахондроплазія, оголосив збір коштів для хлопчика, щоб запросити його в американський Діснейленд. За один день його фанати зібрали 250 тисяч доларів.

We are over 250k! Unreal! This is so great for young Quaden and his family. The world has spoken and the world has said in one loud voice that bullying will not be tolerated! Thank you for your generosity and love! — Brad Williams (@funnybrad) February 21, 2020

Підтримали хлопчика і діти зі всього світу, які пропонували йому дружити. Зараз Квейден вже перестав думати про самогубство і радий такій підтримці.

This is my daughter Alessandra kind hearted message to Quaden. #stopbullying pic.twitter.com/lZtP5Fv03b — Jenny Cornejo (@ButtStallion420) February 20, 2020

My 10 year old son Rocco has a message for #Quaden in Australia who has endured a horrible case of bullying. You are strong little man. So many people love you!!!! pic.twitter.com/wO49KABK51 — Jillian Barberie (@askjillian) February 21, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше флешмоб школярів врятував дівчину від самогубства.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!