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Школяр-карлик хотів вбити себе через цькування: його підтримав весь світ. Зворушливі відео

1.7т
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Дев'ятирічний хлопчик Квейден Бейлз з Австралії хотів вбити себе, тому що його в школі цькують через карликовість.

Він народився з ахондроплазією, що призвела в ранньому віці до невеликого зросту. Мама школяра опублікувала у Facebook відео, на якому її син плаче і просить у неї ніж. Після публікації Квейден отримав величезну підтримку від дітей і знаменитостей з усього світу (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Школяр-карлик хотів вбити себе через цькування: його підтримав весь світ

Школяр-карлик хотів вбити себе через цькування: його підтримав весь світ

knife.media

"Кожен день його дістають. Щоразу новий випадок, знову буллінг, знову глузування, знову його обзивають. Ми втомилися боротися з цим щодня. Будь ласка, можете виховувати власних дітей?" – обурилася мати.

Відео зібрало понад 20 млн переглядів. Користувачі навіть запустили флешмоб з хештегом #WeStandWithQuaden ("МиЗаКвейдена").

Відомий актор Х'ю Джекман виклав відео в мережі, в якому сказав Квейдену: "Ти сильніше, ніж ти думаєш, друже". І закликав усіх бути добрими.

Комік Бред Вільямс, в якого теж ахондроплазія, оголосив збір коштів для хлопчика, щоб запросити його в американський Діснейленд. За один день його фанати зібрали 250 тисяч доларів.

Підтримали хлопчика і діти зі всього світу, які пропонували йому дружити. Зараз Квейден вже перестав думати про самогубство і радий такій підтримці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше флешмоб школярів врятував дівчину від самогубства.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Особа
Х'ю Джекман
Місце
Австралія
Теги
булінг дитина школа
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