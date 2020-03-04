Школяр і студентка з "абеткою терориста" готували масові вбивства однокласників

У Татарстані (Росія) школяр одного з ліцеїв Казані та студентка першого курсу коледжу, яка вивчала "абетку домашнього терориста", готували масові вбивства однокласників.

Про це повідомив офіційний представник Національного антитерористичного комітету Андрій Пржездомський. За його словами, школяр сам подзвонив в службу "112" і сказав, що готовий перестріляти своїх однокласників, пише ТАСС.

Підліток пояснив свої дії відсутністю авторитету в класі і низькою успішністю з іноземної мови. Також він зняв відео про нібито скоєний злочин, де як знаряддя фігурував ніж.

Школяр і студентка з "абеткою терориста" готували масові вбивства

Студентка збиралася зарізати своїх однокласників за принципом квесту. Причиною стало нереалізоване самолюбство і бажання звернути на себе увагу.

За словами Пржездомського, школяр і студентка переведені на домашнє навчання. За ними встановили посилений контроль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше двоє 15-річних хлопців готували масове вбивство в одній зі шкіл міста Саратова (Росія). ФСБ вдалося припинити підготовку до нападу.

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