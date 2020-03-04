Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Школяр і студентка з "абеткою терориста" готували масові вбивства однокласників

5.7т
Читати матеріал російською

У Татарстані (Росія) школяр одного з ліцеїв Казані та студентка першого курсу коледжу, яка вивчала "абетку домашнього терориста", готували масові вбивства однокласників.

Про це повідомив офіційний представник Національного антитерористичного комітету Андрій Пржездомський. За його словами, школяр сам подзвонив в службу "112" і сказав, що готовий перестріляти своїх однокласників, пише ТАСС.

Підліток пояснив свої дії відсутністю авторитету в класі і низькою успішністю з іноземної мови. Також він зняв відео про нібито скоєний злочин, де як знаряддя фігурував ніж.

Школяр і студентка з "абеткою терориста" готували масові вбивства

Школяр і студентка з "абеткою терориста" готували масові вбивства

Студентка збиралася зарізати своїх однокласників за принципом квесту. Причиною стало нереалізоване самолюбство і бажання звернути на себе увагу.

За словами Пржездомського, школяр і студентка переведені на домашнє навчання. За ними встановили посилений контроль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше двоє 15-річних хлопців готували масове вбивство в одній зі шкіл міста Саратова (Росія). ФСБ вдалося припинити підготовку до нападу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Росія Казань
Теги
конфлікт в школі Новини Росії вбивство
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
9
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы