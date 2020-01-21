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Школи в Україні почали закривати на карантин: які регіони постраждали

1.3т
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У Тернопільській, Донецькій та Кіровоградській областях вже почали закривати школи на карантин через ГРВІ та грип.

Так, із 21 по 26 січня в Марто-Іванівській та Олександрійській (Димитрівській) школах Кіровоградської області призупинили навчальний процес. Загалом, майже кожен п'ятий учень Олександрії не відвідує школу через грип і ГРВІ, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на пресслужбу Олександрійської міської ради.

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Призупинили 20 січня навчальний процес і в школах міста Селидове Донецької області. Кінцеву дату закінчення карантину не назвуть, поки не стабілізується показник захворюваності, пише пресслужба Селидівської міської ради.

Також 22 січня до 27 січня включно закриють навчальні заклади у Чорткові Тернопільської області через різке зростання захворюваності на грип і ГРВІ.

Нагадаємо, навчання в школах і класах призупиняють, якщо захворiло 30% учнів.

Школи в Україні почали закривати на карантин

Школи в Україні почали закривати на карантин

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, що невакцинованим дітям знову можна ходити до школи.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
ГРВІ грип школа
Місце
Україна
Теги
школа хвороба діти
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