Школи в лікарнях повинні бути! У МОН звернулися до батьків хворих дітей

Міністр освіти та науки Лілія Гриневич розповіла, що законодавством закріплено право дітей на освіту в лікарнях. Якщо хворим не дають можливості навчатись, тоді потрібно звертатись до Міносвіти.

Як розповіла в інтерв'ю "Накипіло" головна педагогиня країни, наказ чітко розподіляє, що мають робити лікарні та школи. Тоді кожна дитина, яка перебуває на довготривалому лікуванні, зможе отримувати освіту.

За словами Гриневич, є три види такого навчання:

перший – до дітей приходить учитель і займається, дає індивідуальні завдання в імпровізованих класах, обладнаних лікарнями;

другий – індивідуальні заняття біля ліжка дитини, бо їй не можна вставати;

третій – дистанційне навчання для тих, у кого порушена імунна система, і вони знаходяться в спеціальних боксах. Тоді навчання здійснюється через комп'ютер. Таким чином дитина спілкується з учителем.

"У нас є як кращі, так і гірші практики. Різне ставлення до цього проекту в областях України. Але це є обов'язок обласних державних адміністрацій забезпечити навчання дітям. Якщо ви відчуваєте, що ваші права порушені, тоді звертайтесь до Міністерства освіти та науки, і ми налагодимо цей процес в тій чи іншій лікарні", – зазначила Гриневич.

Також міністр повідомила, що Державна служба якості освіти може проводити перевірки, якщо дітям не надають можливості навчатись.

Школа в лікарні Українська правда. Життя

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриневич наголосила, що в домашньому навчанні можуть відмовити.

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