У зв'язку карантином в Україні через поширення коронавірусу, школи можуть перейти на дистанційне навчання.

Про це розповіла в ефірі ObozTV народна депутатка України від "Слуги народу", представниця комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина. За її словами, організація процесу дистанційного навчання ляже на плечі місцевої влади.

"Держава повинна зосередитися на тому, щоб зупинити поширення вірусу по території країни. Один зі способів – припинення навчального процесу. Але мова тільки про припинення очного навчального процесу, де діти перебувають в контакті", – зазначила нардепка.

За її словами, у влади "є таке бачення, що по всій Україні в усіх освітніх закладах навчання буде здійснюватися дистанційно".

"Яким чином організовувати дистанційне навчання – це вже справа безпосередньо органів влади і самих освітніх установ... У Києві було ухвалене таке рішення. Вони одразу на своєму сайті достатньо детально розписали, яким чином у школах може бути запроваджено навчання. Це залежить від того, які у нас форми дистанційного навчання", – заявила Гришина.

"Я тут розписала – синхронне навчання, е-мейл дистанційне навчання, на платформах, у соціальних мережах тощо. Навіть ввели таку річ, як з 16 березня телеканалом ТРК "Київ" дві години ефірного часу буде проведення телеуроків", – повідомила депутатка.

Також Гришина розповіла, що через карантин було вирішено відтермінувати зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, літератури та з інших предметів, заплановане на 21 і 28 березня.

tsn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 березня Кабінет міністрів України запровадив карантин по всій країні через загрозу епідемії коронавірусу. Він буде діяти з 12 березня по 3 квітня.

Карантин поширюється на дитячі, середні та вищі навчальні заклади, а також передбачає заборону культурних, спортивних та інших масових заходів до 200 осіб.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 17:00 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!